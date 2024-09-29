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Происшествия

В Пензенской области за сутки случилось 50 пожаров

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Сотрудники МЧС за сутки потушили 50 пожаров, большинство из которых были связаны с сухой растительностью.

В Пензенской области за сутки случилось 50 пожаров

В селе Кармалейка в Вадинском районе пламя уничтожило 4 деревянных строения и 5 гектаров травы. Жители региона поделились в телеграм-канале PenzaInform фотографиями сгоревшей церкви и кладбища. В ГУ МЧС России по Пензенской области пояснили, что храм не был действующим.

«По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», - сообщили в МЧС.

В Пензенской области за сутки случилось 50 пожаров

В Пензенской области за сутки случилось 50 пожаров

Кроме этого, сотрудники боролись с огнем в Каменке. На улице Пролетарской сгорел деревянный дом площадью 32 кв. м и хозпостройка 30 кв. м. По предварительной версии, к случившемуся привела неосторожность при курении.

Ранее в Каменке при пожаре в квартире пятиэтажки на улице Свердлова погиб 37-летний мужчина.

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