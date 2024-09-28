37-летний житель Каменки мог погибнуть из-за сигареты

28.09.2024 | 13:40

В Каменке началась проверка по факту смерти 37-летнего местного жителя при пожаре. ЧП случилось в ночь на субботу, 28 сентября, в квартире пятиэтажки на улице Свердлова.

Огонь охватил площадь 2 кв. м, уничтожил обои и диван. После ликвидации пламени пожарные нашли тело мужчины.

При осмотре на нем не нашли каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Точную причину гибели горожанина определит судебно-медицинская экспертиза.

Предварительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. После проведения проверки примут процессуальное решение.