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Происшествия

В массовом ДТП в Мокшанском районе пострадал один человек

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Появились подробности массового ДТП, случившегося на трассе рядом с селом Михайловка в Мокшанском районе. Утром в четверг, 26 сентября, там столкнулись большегрузы и легковые машины.

По данным управления ГАИ областного УМВД, авария произошла в 9:20 на 584-м километре трассы М-5. Участниками стали 6 транспортных средств: Volvo под управлением 30-летнего водителя, Chevrolet Niva с 38-летним мужчиной за рулем, ГАЗ 3009К7 (с 58-летним), Renault Logan (с 56-летним), рефрижератор 27975D и Toyota (оба ТС вели 42-летние шоферы).

В ДТП пострадал только водитель Volvo. Медики оказали ему помощь на месте и отпустили.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в Сети появилось сразу несколько записей, сделанных очевидцами. На них можно заметить, что большинство машин стоит на одной полосе, а на обочине в противоположную сторону смотрит фура с перевернутым прицепом. Повсюду лежат разлетевшиеся детали транспорта. Снесено дорожное ограждение.

В связи с произошедшим с 9:30 было временно ограничено движение, в 13:00 его восстановили.

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Источник — фото и видео тг-канала «ДТП Пенза»
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