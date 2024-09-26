В массовом ДТП в Мокшанском районе пострадал один человек

26.09.2024 | 14:58

Появились подробности массового ДТП, случившегося на трассе рядом с селом Михайловка в Мокшанском районе. Утром в четверг, 26 сентября, там столкнулись большегрузы и легковые машины.

По данным управления ГАИ областного УМВД, авария произошла в 9:20 на 584-м километре трассы М-5. Участниками стали 6 транспортных средств: Volvo под управлением 30-летнего водителя, Chevrolet Niva с 38-летним мужчиной за рулем, ГАЗ 3009К7 (с 58-летним), Renault Logan (с 56-летним), рефрижератор 27975D и Toyota (оба ТС вели 42-летние шоферы).

В ДТП пострадал только водитель Volvo. Медики оказали ему помощь на месте и отпустили.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в Сети появилось сразу несколько записей, сделанных очевидцами. На них можно заметить, что большинство машин стоит на одной полосе, а на обочине в противоположную сторону смотрит фура с перевернутым прицепом. Повсюду лежат разлетевшиеся детали транспорта. Снесено дорожное ограждение.

В связи с произошедшим с 9:30 было временно ограничено движение, в 13:00 его восстановили.