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Происшествия

На трассе М-5 под Чемодановкой насмерть сбили пешехода

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Поздним вечером среды, 25 сентября, в Пензенской области случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. О нем сообщили очевидцы.

По предварительным данным, около 23:00 на трассе М-5, недалеко от села Чемодановка Бессоновского района, вблизи АЗС «Лукойл», сбили человека.

На выложенных в Сеть кадрах - накрытое тело, лежащее поперек проезжей части, и сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства трагедии.

Проезжавший мимо автомобилист, снявший произошедшее на камеру телефона, предположил, что пешехода сбил водитель автобуса.

Официальной информации о случившемся пока нет.

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Источник — видео канала «ДТП Пенза»
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