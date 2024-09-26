На трассе М-5 под Чемодановкой насмерть сбили пешехода

26.09.2024 | 10:23

Поздним вечером среды, 25 сентября, в Пензенской области случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. О нем сообщили очевидцы.

По предварительным данным, около 23:00 на трассе М-5, недалеко от села Чемодановка Бессоновского района, вблизи АЗС «Лукойл», сбили человека.

На выложенных в Сеть кадрах - накрытое тело, лежащее поперек проезжей части, и сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства трагедии.

Проезжавший мимо автомобилист, снявший произошедшее на камеру телефона, предположил, что пешехода сбил водитель автобуса.

Официальной информации о случившемся пока нет.