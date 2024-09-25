В Сосновоборском районе сгорел жилой дом

25.09.2024 | 09:29

В селе Маркино Сосновоборского района сгорел жилой дом. Пожар случился вечером во вторник, 24 сентября.

Кадры с охваченным пламенем строением распространились в соцсети «ВКонтакте». Сообщение о ЧП поступило пожарным в 19:45.

«Сгорел деревянный дом размером 6 х 6. На тушение привлекалось 5 человек, 2 единицы техники», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

При пожаре никто не погиб и не пострадал.

Утром 24 сентября случился пожар в селе Верхний Ломов, пострадал 42-летний мужчина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.