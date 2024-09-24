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Происшествия

В Верхнем Ломове мужчина пострадал из-за сигареты

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Утром во вторник, 24 сентября, в селе Верхний Ломов произошел пожар. В ЧП пострадал 42-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, загорелся дом площадью 40 кв. метров. Огонь уничтожил строение.

В Верхнем Ломове мужчина пострадал из-за сигареты

Предварительно установлено, что причиной пожара стала непотушенная сигарета.

В Верхнем Ломове мужчина пострадал из-за сигареты

Спасатели напомнили: нельзя курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, нужно оборудовать место курения пепельницей и перед уходом убедиться, что сигарета потушена.

Похожий пожар произошел в Кузнецке 30 июля. В квартире на улице Белинского из-за непогашенного окурка вспыхнула мебель на площади 1 кв. метр. Возгорание потушили подручными средствами. Пострадал 59-летний хозяин, он выжил по счастливой случайности.

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Источник — фото ГУ МЧС России по области
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