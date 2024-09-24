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Происшествия

На ул. Пушкина электровелосипед въехал в автомобиль - момент ДТП

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Днем во вторник, 24 сентября, на улице Пушкина в Пензе случилось ДТП с участием электровелосипеда.

Момент аварии, произошедшей в 14:52 напротив дома № 98 попал на камеру. «Бессмертный электротранспорт рассекает по тротуарам, встретился с железным конем» - таким комментарием сопроводил запись автор поста, появившегося в Сети.

На кадрах видно, что водитель велосипеда врезался в левое переднее крыло машины. После столкновения он попытался подняться, но смог встать лишь на одно колено.

6 августа на улице Тернопольской 19-летний парень на электровелосипеде сбил 76-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по зебре.

Пенсионерка упала и до приезда скорой помощи лежала на асфальте, поддерживаемая неравнодушными прохожими. Прибывшие на место медики отвезли пострадавшую в больницу, ей потребовалась госпитализация.

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Источник — видео группы «Сова Пенза авто»
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