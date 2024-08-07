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Происшествия

На ул. Тернопольской парень на электровелосипеде сбил пенсионерку

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Вечером во вторник, 6 августа, на улице Тернопольской в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, в 17:25 напротив дома № 16, недалеко от пересечения с улицей Рахманинова, 19-летний парень на электровелосипеде сбил 76-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по зебре.

Пенсионерка упала и до приезда скорой помощи лежала на асфальте, поддерживаемая неравнодушными прохожими. Прибывшие на место медики отвезли пострадавшую в больницу, ей потребовалась госпитализация.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Обсуждая аварию в Сети, многие пензенцы высказались за ужесточение ответственности для тех, кто пользуется средствами индивидуальной мобильности.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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