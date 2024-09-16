В Пензе пропала 77-летняя Зинаида Барбашова

В Пензе ищут 77-летнюю Зинаиду Иосифовну Барбашову (Богданюк). В понедельник, 16 сентября, она ушла из дома и не вернулась. Ориентировку опубликовали волонтеры группы «Лиза Алерт».
Приметы пропавшей: рост - 167 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие. Пензячка дезориентирована.
Предположительно, пенсионерка была одета в зеленую рубашку с длинным рукавом и черные штаны, обувь - темно-синие домашние тапочки.
Всех, кто располагает информацией о Зинаиде Иосифовне, просят позвонить на горячую линию по телефону 8 (800) 700-54-52.
Ранее в Пензе пропала 86-летняя женщина, вышедшая из больницы в халате. Ее удалось найти.
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