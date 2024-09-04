Появились подробности 2 смертельных ДТП в Пензенской области

04.09.2024 | 16:30

В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП, которые за последние сутки случились в Бессоновском, Городищенском и Никольском районах. 2 из них были смертельными.

В Бессоновском районе около 17:40 вторника, 3 сентября, на 7-м километре дороги Пенза - Лунино столкнулись автомобиль Nissan Vanette с 59-летним водителем и автобус ПАЗ (маршрут № 165) под управлением 62-летнего шофера.

В аварии пострадала пассажирка Nissan, девочка 2014 года рождения, медики госпитализировали ее.

В Городищенском районе около 23:25 3 сентября на 714-м километре трассы М-5, в Нижней Елюзани, случилось ДТП с участием «Лады-Калины» и грузовика Faw J7 с полуприцепом. Первой машиной управлял 63-летний водитель, второй - 30-летний. Мужчина за рулем отечественного автомобиля скончался на месте от полученных травм.

В Никольском районе в среду, 4 сентября, в 2:05 на 80-м километре дороги Городище - Никольск - Ночка - граница области 20-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась.

Водитель скончался на месте. Его пассажирка, девушка 2002 года рождения, получила травмы. Медики оказали ей помощь, но госпитализировать не стали.

«Госавтоинспекция крайне обеспокоена складывающейся ситуацией с аварийностью на дорогах. За 8 месяцев текущего года в ДТП погиб 121 человек, свыше 1 400 были травмированы. Только в августе в автомобильных авариях погиб 21 человек, в том числе 2 несовершеннолетних», - отметил заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Он призвал водителей неукоснительно соблюдать правила движения и быть внимательными на дорогах.