В селе Чаадаевка пожар уничтожил 2 дома

04.09.2024 | 17:31

В среду, 4 сентября, в селе Чаадаевка Городищенского района на улице Ленина случился серьезный пожар. Сообщение о ЧП получили в 0:35.

Огонь, охватив 2 жилых дома и надворные постройки, уничтожил их, сообщили в ГУ «ППСЦ».

Погибших и пострадавших в ЧП нет. Причины и обстоятельства пожара выяснят специалисты.

29 мая в селе Чаадаевка произошел похожий пожар. На улице Калинина загорелась надворная постройка, с нее пламя перекинулось сначала на один жилой дом, потом - на другой. Пламя уничтожило все вокруг.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.