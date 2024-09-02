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Происшествия

Пожилая зареченка спаслась при пожаре, но потеряла собаку

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В Заречном в ночь на понедельник, 2 сентября, в квартире многоэтажки на проспекте 30-летия Победы произошел серьезный пожар.

В 23:59 спасателям поступило сообщение, что из окна квартиры на 2-м этаже дома № 45 валит дым. На место ЧП выехали 23 человека на 7 спецмашинах.

80-летняя хозяйка загоревшейся квартиры самостоятельно покинула жилье. Пожарным она сказала, что внутри осталась собака.

«Одновременно с тушением возгорания пожарные организовали спасение людей с верхних этажей дома. В результате было эвакуировано 9 человек, в их числе 2 ребенка», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей ЗАТО Кристина Найденова.

Площадь очага возгорания составила 5 кв. метров. Собаку пожарные нашли без признаков жизни.

В итоге огонь закоптил и повредил стены, потолок квартиры и предметы интерьера. Люди в ЧП не пострадали. Сейчас устанавливается причина возгорания и размер ущерба.

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Источник — фото ЦПП и ОС Заречного
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