Соцсети: на улице Плеханова загорелся магазин радиодеталей

30.08.2024 | 21:43

В Пензе вечером в пятницу, 30 августа, очевидцы сообщили о пожаре в магазине радиодеталей на улице Плеханова, 5.

Кадры появились в Сети. На них запечатлено, как из-под крыши торговой точки разносятся клубы дыма.

На месте работают пожарные, спасатели, сотрудники Росгвардии и медики. Идет тушение кровли.

Официальной информации пока нет. По словам очевидцев, в помещении магазина никого не было, никто не пострадал.

Ранее на северной окраине Пензы произошел пожар. Там горел металлический склад со строительными материалами.