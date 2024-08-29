Сетевое издание|18+|Четверг|29 авг 2024|16:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

На севере Пензы произошел серьезный пожар

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 29 августа, на северной окраине Пензы произошел пожар. Столб черного дыма в районе мясокомбината обеспокоил жителей города.

В Сети очевидцы рассказали, что ЧП случилось в ангаре на Аустрина, 176Б. Возгорание, по предположению одного из свидетелей, могло возникнуть в процессе растопления битума в плавильне. Вероятно, им планировали заливать крышу.

На севере Пензы произошел серьезный пожар

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали подробности происшествия.

На севере Пензы произошел серьезный пожар

Сообщение о пожаре на улице Аустрина поступило дежурному в 13:18. Горел металлический склад со строительными материалами площадью 100 кв. м. На борьбу с огнем привлекалось 27 человек личного состава и 4 единицы техники.

«Погибших, пострадавших нет», - добавили в пресс-службе ведомства.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео, фото ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте