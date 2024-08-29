На севере Пензы произошел серьезный пожар

29.08.2024 | 15:25

В четверг, 29 августа, на северной окраине Пензы произошел пожар. Столб черного дыма в районе мясокомбината обеспокоил жителей города.

В Сети очевидцы рассказали, что ЧП случилось в ангаре на Аустрина, 176Б. Возгорание, по предположению одного из свидетелей, могло возникнуть в процессе растопления битума в плавильне. Вероятно, им планировали заливать крышу.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали подробности происшествия.

Сообщение о пожаре на улице Аустрина поступило дежурному в 13:18. Горел металлический склад со строительными материалами площадью 100 кв. м. На борьбу с огнем привлекалось 27 человек личного состава и 4 единицы техники.

«Погибших, пострадавших нет», - добавили в пресс-службе ведомства.