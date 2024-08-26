На перегоне Пенза-I - Арбеково женщину сбил грузовой поезд

26.08.2024 | 10:41

Жительница областного центра пострадала на железнодорожных путях перегона Пенза-I - Арбеково. Горожанка попала под грузовой поезд.

Машинист заметил ее у путей и подал несколько сигналов. Однако предотвратить наезд не удалось, женщину госпитализировали.

ЧП случилось 6-7 августа, рассказали в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Для предотвращения подобных несчастных случаев транспортная полиция проводит профилактические рейды, беседует с гражданами, пытающимися перейти железную дорогу в необорудованном месте, напоминает им о правилах безопасности.

Особое внимание уделяется детям, находящимся на путях. С января по июль 2024-го выявили 29 таких нарушений. На 56 законных представителей несовершеннолетних составили административные протоколы. Им придется ответить за неисполнение родительских обязанностей.

«За 7 месяцев текущего года транспортные полицейские зафиксировали 131 факт прохода по железнодорожным путям, из них 37 совершены подростками. В прошлом году за аналогичный период зафиксировано 337 подобных нарушений, из которых 84 совершены несовершеннолетними», - добавили в пресс-службе.