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Происшествия

В поселке Тамала при пожаре погибла женщина

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В четверг, 22 августа, в рабочем поселке Тамала случился пожар, который унес человеческую жизнь. Загорелся деревянный дом на улице Комсомольской.

Сообщение о ЧП пожарные получили в 13:28. На ликвидацию пламени выехали 5 человек на 2 спецмашинах.

Пожар уничтожил кровлю дома площадью 60 кв. м, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области. После тушения спасатели нашли тело 73-летней женщины.

В поселке Тамала при пожаре погибла женщина

При осмотре каких-либо повреждений у нее, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. «С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причина пожара может быть связана с эксплуатацией электроприборов. Очаг возгорания находился в помещении веранды», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В поселке Тамала при пожаре погибла женщина

29 июля в селе Грабово Бессоновского района загорелся трехквартирный дом на улице Советской. Огонь уничтожил кровлю на площади 250 квадратных метров. После тушения пламени нашли тело мужчины 1959 года рождения. Возможная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем при курении.

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Источник — фото 1 - областного ГУ МЧС России, фото 2, 3 - областного СУ СКР
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