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Происшествия

В Пензе случился пожар на крыше многоэтажки

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В Пензе в среду, 21 августа, загорелась крыша многоэтажного дома на улице Соборной. О ЧП сообщили горожане.

Кадры с места происшествия появились в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы уточнили, что пожар случился на крыше строения № 3.

В Пензе случился пожар на крыше многоэтажки

В пресс-службе ГУ МЧС России по области рассказали, что вызов поступил в 14:58. Огонь охватил площадь 70 кв. м.

Тушением занимались 24 спасателя, прибывшие на 5 спецмашинах. В 15:26 горение было ликвидировано. В ЧП никто не погиб и не пострадал.

20 августа в селе Кучки Пензенского района при пожаре пострадала семья с детьми. ЧП случилось на улице Центральной около 12:40. Пламя охватило срубовое жилье, когда внутри находились 4 человека, двое из которых - несовершеннолетние. Семья самостоятельно покинула дом, люди получили ожоги.

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Источник — фото группы «Пенза Новости»
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