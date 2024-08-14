Сетевое издание|18+|Среда|14 авг 2024|23:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

Ночью в Дальнем Арбекове мужчина едва не лишился уха

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Кровавая история случилась в ночь на среду, 14 августа, на улице 65-летия Победы в Дальнем Арбекове. Там едва не лишился уха 37-летний пензенец.

Кадры появились в Сети. На них видно, как обнаженный по пояс горожанин идет по двору многоквартирного дома и громко кричит. Он настойчиво просит прохожих вызвать полицию. У мужчины сильно повреждена мочка уха, течет кровь.

Вместо того чтобы исполнить просьбу мужчины, компания молодых людей снимает его на телефон.

«А что с ним? Почему? У него пол-уха нет», - произносит автор ролика, удаляясь вместе с компанией, так и не позвонив в полицию.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе областного УМВД России, горожанина доставили в больницу, оттуда в 1:30 поступил сигнал. Сейчас устанавливается личность нападавшего. Раненого медики отпустили.

Что стало причиной конфликта, пока остается загадкой.

Пензенцев, посмотревших ролик, возмутило отношение прохожих к чужой проблеме.

«Не живется людям спокойно, каждый день какой-то трешак. Снимающие вообще поразили: ржут, снимают... Он, может, сам себе то ухо отрезал, неадекватный, может? Нет, стоят хи-хи ловят, когда нужно скорую и полицию вызывать молча», «Просто уверены, что не попадут в какую-то ситуацию и что остальные так же будут стоять, снимать и ржать», - отметили они.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото группы «Пенза Новости»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте