Ночью в Дальнем Арбекове мужчина едва не лишился уха

14.08.2024 | 16:51

Кровавая история случилась в ночь на среду, 14 августа, на улице 65-летия Победы в Дальнем Арбекове. Там едва не лишился уха 37-летний пензенец.

Кадры появились в Сети. На них видно, как обнаженный по пояс горожанин идет по двору многоквартирного дома и громко кричит. Он настойчиво просит прохожих вызвать полицию. У мужчины сильно повреждена мочка уха, течет кровь.

Вместо того чтобы исполнить просьбу мужчины, компания молодых людей снимает его на телефон.

«А что с ним? Почему? У него пол-уха нет», - произносит автор ролика, удаляясь вместе с компанией, так и не позвонив в полицию.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе областного УМВД России, горожанина доставили в больницу, оттуда в 1:30 поступил сигнал. Сейчас устанавливается личность нападавшего. Раненого медики отпустили.

Что стало причиной конфликта, пока остается загадкой.

Пензенцев, посмотревших ролик, возмутило отношение прохожих к чужой проблеме.

«Не живется людям спокойно, каждый день какой-то трешак. Снимающие вообще поразили: ржут, снимают... Он, может, сам себе то ухо отрезал, неадекватный, может? Нет, стоят хи-хи ловят, когда нужно скорую и полицию вызывать молча», «Просто уверены, что не попадут в какую-то ситуацию и что остальные так же будут стоять, снимать и ржать», - отметили они.