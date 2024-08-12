В Мокшане пропал 48-летний Александр Вашакин

12.08.2024 | 11:57

В Мокшане пропал 48-летний местный житель Александр Михайлович Вашакин. Его местонахождение неизвестно с 5 августа.

Ориентировку на мужчину опубликовало в сети региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост Александра Вашакина - 175 см, у него среднее телосложение, темные волосы и серо-зеленые глава.

На нем были надеты черная майка с рисунком, синие спортивные штаны с лампасами, темно-синие кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Вашакина, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.