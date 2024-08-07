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Происшествия

«Ирония судьбы» по-пензенски: мужчина уснул в чужом доме

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Во вторник, 6 августа, житель улицы Марата в Пензе (микрорайон Согласие) вернулся домой и увидел, что в комнате спит незнакомец.

Хозяин позвонил в полицию, и вскоре по адресу прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Разбуженный правоохранителями мужчина был сильно нетрезв. Выяснилось, что накануне вечером он разбил окно, влез в помещение, нашел продукты, от души наелся и выпил содержимое бутылки, которая была у него с собой, а потом лег спать.

Оказалось, что он живет неподалеку от дома, где очутился, и просто перепутал жилища.

«45-летнего пензенца передали сотрудникам полиции для установления всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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