В Ленинском лесхозе огонь охватил частный дом

06.08.2024 | 18:56

Вечером во вторник, 6 августа, в Ленинском лесхозе случился пожар. Столб черного дыма заметили пензенцы с улиц Мира, Окружной и проспекта Строителей.

Люди стали интересоваться произошедшим в Сети и строить догадки. Некоторые предположили, что вспыхнул лес.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России пояснили, что горит частное строение площадью 24 квадратных метра.

«Пострадавших нет. Подразделения работают на месте пожара», - уточнили в ведомстве. Причину случившегося позже установят специалисты.

1 августа в селе Нижний Шкафт Никольского района огонь уничтожил дом и надворные постройки, а в селе Наскафтым Шемышейского района сгорел ангар с 40 тоннами сена.