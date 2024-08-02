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Происшествия

В Шемышейском районе сгорело 40 тонн сена

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В четверг, 1 августа, в селе Наскафтым Шемышейского района сгорел ангар с сеном. ЧП произошло в Садовом переулке, рядом с местной администрацией, как утверждают очевидцы.

В металлическом ангаре площадью 720 кв. м вспыхнули тюки с сеном. В общей сложности огонь уничтожил 40 тонн скошенной и высушенной травы.

«К тушению привлекались 6 человек личного состава и 3 единицы техники», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Никто из людей при пожаре не пострадал. Причину случившегося предстоит установить специалистам.

Подобные пожары случаются в регионе, хоть и нечасто. Так, в 2010 году на ферме в Старой Каменке сгорело 3 000 тонн сена. Хозяева тогда посчитали, что это происки конкурентов. В 2014-м пламя уничтожило 25 тюков сена (3,5 тонны), принадлежавших 83-летней пенсионерке. Проверку по делу проводила полиция.

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Источник — фото и видео группы «Пенза Новости»
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