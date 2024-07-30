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Происшествия

В Пензе манипулятор протаранил машины и разбросал плитку

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Вечером во вторник, 30 июля, на пересечении улиц Захарова и Ставского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием манипулятора и легковых машин.

Об аварии сообщили очевидцы. По их словам, водитель спецавтомобиля, перевозящего тротуарную плитку, протаранил несколько автомобилей и врезался в дом. Они предположили, что у манипулятора отказали тормоза.

В Пензе манипулятор протаранил машины и разбросал плитку

«Сначала задел Ford, далее ударил в багажник «Гранту» и, наверное, от этого скорость стала поменьше, и ему удалось зайти в поворот, а после уже угодил в дом № 6 на ул. Ставского», — рассказал один из свидетелей в Сети.

В Пензе манипулятор протаранил машины и разбросал плитку

Момент ДТП попал на камеру. На записи видно, что в 17:00 водитель манипулятора быстро съехал с горы, а после удара об ехавшие по Ставского машины, сделал почти полный разворот. Остановило его только здание.

В Пензе манипулятор протаранил машины и разбросал плитку

Из-за аварии образовался большой затор, несколько десятков метров проезжей части оказались усыпаны плиткой.

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Источник — фото № 2, 4 и видео группы «Сова Пенза авто»
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