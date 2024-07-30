В Пензе манипулятор протаранил машины и разбросал плитку

30.07.2024 | 18:10

Вечером во вторник, 30 июля, на пересечении улиц Захарова и Ставского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием манипулятора и легковых машин.

Об аварии сообщили очевидцы. По их словам, водитель спецавтомобиля, перевозящего тротуарную плитку, протаранил несколько автомобилей и врезался в дом. Они предположили, что у манипулятора отказали тормоза.

«Сначала задел Ford, далее ударил в багажник «Гранту» и, наверное, от этого скорость стала поменьше, и ему удалось зайти в поворот, а после уже угодил в дом № 6 на ул. Ставского», — рассказал один из свидетелей в Сети.

Момент ДТП попал на камеру. На записи видно, что в 17:00 водитель манипулятора быстро съехал с горы, а после удара об ехавшие по Ставского машины, сделал почти полный разворот. Остановило его только здание.

Из-за аварии образовался большой затор, несколько десятков метров проезжей части оказались усыпаны плиткой.