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Происшествия

В селе Воскресеновка пропала 79-летняя пенсионерка

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Волонтеры и родственники разыскивают 79-летнюю жительницу села Воскресеновка Пензенского района Евдокию Прокофьевну Вилкову (Курышову).

В субботу, 27 июля, женщина ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Информация о начале розыска появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» 28 июля.

Рост пропавшей 157 сантиметров, телосложение худощавое. У Евдокии Прокофьевны короткие седые волосы и карие глаза. В день исчезновения на ней были голубая длинная куртка, халат в клетку, белая кофта, черные гамаши, черные дутые сапоги, платок.

Волонтеры отметили, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Возможно, она потеряла память.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

UPD: В 17:30 волонтеры сообщили, что пенсионерка найдена живой.

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Источник — фото группы «Лиза Алерт»
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