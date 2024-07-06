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Происшествия

Водители сообщили о смертельном ДТП в Пензенском районе

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Вечером в пятницу, 5 июля, в Пензенском районе на трассе Пенза – Тамбов случилось серьезное ДТП с участием фуры и легкового автомобиля.

О нем в соцсетях сообщили пензенские водители. По словам очевидцев, авария произошла в районе села Константиновка.

Судя по кадрам с места ДТП, от удара и большегруз, и легковой автомобиль вылетели в кювет. По словам пензенцев, машина (легковая. - Прим. ред.) «в хлам».

«На водительском сидел мужчина, скорее всего погиб. Я там ехала, машина дымилась, некоторые заливали водой, другие отрывали дверь со стороны водителя», - написала пользовательница.

Другой комментатор отметил, что в аварии погибли 2 человека: мужчина и женщина. Пока официальной информации о случившемся пока нет.

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Источник — видео телеграм-канала «ЧП Пенза»
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