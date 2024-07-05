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Происшествия

В Средней Елюзани в водоеме у плотины погиб мужчина

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В селе Средняя Елюзань Городищенского района произошел несчастный случай на воде. О нем стало известно вечером в четверг, 4 июля.

В водоеме у плотины, недалеко от площадки празднования Сабантуя, погиб мужчина 1968 года рождения. Его тело нашли спустя некоторое время.

Факт трагедии подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Как отмечается в районном телеграм-канале, место, где случилось несчастье, не оборудовано для купания.

С начала сезона в Пензенской области это уже шестой человек, погибший в результате несчастного случая на воде.

3 июля в пруду в Богословке утонул 48-летний мужчина. Тело мужчины обнаружили очевидцы, а из воды его доставали водолазы пожарно-спасательного центра. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, пляжа на этом пруду нет.

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