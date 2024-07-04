В Пензе в ДТП пострадала 17-летняя пассажирка самоката

04.07.2024 | 11:55

Днем в среду, 3 июля, на улице Лозицкой в Пензе (Ближнее Арбеково) случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и электросамоката.

По предварительным данным, в 12:40 напротив дома № 28 в 2-м Виноградном проезде столкнулись Mitsubishi Lancer с 27-летней женщиной за рулем и средство индивидуальной мобильности, которым управлял 22-летний парень.

Вместе с молодым человеком ехала 17-летняя девушка. Она получила травмы, ей потребовалась госпитализация.

«Водитель электросамоката после оказания медицинской помощи был отпущен», - сообщили в Управлении Госавтоинспекции УМВД РФ по Пензенской области.

По факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.