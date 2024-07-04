На трассе М-5 в сгоревшую фуру врезался большегруз

04.07.2024 | 12:16

На трассе М-5 в Городищенском районе сгоревшая в воскресенье фура стала участницей еще одного ДТП. В нее врезался большегруз.

Авария произошла в четверг, 4 июля, в 1:00 на 694-м километре трассы М-5 «Урал». Выгоревший автомобиль к тому времени не успели убрать.

«Водитель Mercedes Benz в составе с полуприцепом SCHMIТZ, мужчина 1991 года рождения, допустил наезд на стоящий Volvo в составе с полуприцепом», - сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД РФ по Пензенской области.

В ДТП пострадал 27-летний пассажир Mercedes, его госпитализировали с травмами.

Фура марки Volvo вспыхнула вечером 30 июня. Огонь уничтожил кабину и часть прицепа. Пламя тушили 3 человека личного состава и 1 единица техники. Пострадавших нет, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.