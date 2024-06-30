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Происшествия

На трассе в Городищенском районе вспыхнула фура

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Вечером в воскресенье, 30 июня, на 694-м километре трассы М-5 в Городищенском районе вспыхнула фура. Кадры появились в Сети.

На видео запечатлена охваченная мощным пламенем грузовая машина. Ее тушат двое сотрудников МЧС.

Из-за случившегося на трассе образовалась пробка в сторону Пензы.

UPD: в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что сигнал о пожаре поступил в 18:35. Огонь уничтожил кабину и часть прицепа автомобиля Volvo. Пламя тушили 3 человека личного состава и 1 единица техники. Пострадавших нет.

Ранее на М-5 в Бессоновском районе вспыхнула фура со спичками. Никто из людей не пострадал.

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Источник — видео тг-канала «Дорожная обстановка Пензы»
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