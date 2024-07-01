Сетевое издание|18+|Понедельник|1 июл 2024|23:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Ревнивого пензенца пришлось успокаивать после командировки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе сильные чувства мужчины к женщине привели к потасовке и нападению на автомобиль. В конфликт пришлось вмешаться Росгвардии.

Это случилось на улице Ладожской днем в воскресенье, 30 июня. 47-летний пензенец вернулся из дальней командировки, где уже начал подозревать возлюбленную в неверности. Он думал, что, пока его нет, женщина изменяет ему со своим 42-летним знакомым.

Не справившись с эмоциями, горожанин решил вызвать конкурента на разговор. Однако ничего хорошего из этого не вышло. Завязалась потасовка, во время которой ревнивец напал на иномарку Omoda, принадлежащую оппоненту, и разбил ее стекла.

Приехавшие сотрудники Росгвардии утихомирили пыл мужчин и передали обоих полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ревнивого пензенца пришлось успокаивать после командировки

Кстати, по словам женщины, она своему возлюбленному не изменяла, пензенец это выдумал.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте