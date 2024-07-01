Ревнивого пензенца пришлось успокаивать после командировки

01.07.2024 | 10:51

В Пензе сильные чувства мужчины к женщине привели к потасовке и нападению на автомобиль. В конфликт пришлось вмешаться Росгвардии.

Это случилось на улице Ладожской днем в воскресенье, 30 июня. 47-летний пензенец вернулся из дальней командировки, где уже начал подозревать возлюбленную в неверности. Он думал, что, пока его нет, женщина изменяет ему со своим 42-летним знакомым.

Не справившись с эмоциями, горожанин решил вызвать конкурента на разговор. Однако ничего хорошего из этого не вышло. Завязалась потасовка, во время которой ревнивец напал на иномарку Omoda, принадлежащую оппоненту, и разбил ее стекла.

Приехавшие сотрудники Росгвардии утихомирили пыл мужчин и передали обоих полицейским для дальнейшего разбирательства.

Кстати, по словам женщины, она своему возлюбленному не изменяла, пензенец это выдумал.