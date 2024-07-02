На проспекте Победы в Пензе сгорел Nissan Almera

Во вторник, 2 июля, на проезжей части проспекта Победы в Пензе случился пожар. Сигнал поступил в ГУ МЧС России по региону в 15:39.
Напротив дома № 23 полностью сгорел автомобиль Nissan Almera.
«На тушение привлекались 1 единица техники и 6 человек личного состава», - сообщили в пресс-службе главного управления.
17 июня на тамбовской трассе, в 5 километрах от Пензы, пламя уничтожило автомобиль Daewoo Nexia.
4 июня на улице Радужной в Засечном вспыхнула «Лада-Приора», стоявшая на парковке неподалеку от детской площадки. В этом пожаре пострадал мужчина.