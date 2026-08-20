Силы ПВО устранили ракетную угрозу Пензенской области

Происшествия

Силы ПВО устранили ракетную угрозу Пензенской области
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Силы ПВО Минобороны России поразили ракеты, которые угрожали Пензенской области. Они не достигли территории региона, сообщил утром в четверг, 20 августа, в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Он поблагодарил военнослужащих за четкую и профессиональную работу.

Режим «Ракетная опасность» объявили на территории области в 4:24. Были запущены СМС-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению. Людей попросили спрятаться в укрытиях.

Отбой прозвучал в 5:17.

Также в Пензенской области объявляли режим «Беспилотная опасность» и вводили план «Ковер». По данным на 6:00 ограничения отменили.

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