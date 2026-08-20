В поселке Беково в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист

Происшествия

В поселке Беково в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист
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В поселке Беково случилось ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла, в результате которого пострадал 16-летний юноша.

По предварительным данным, в среду, 19 августа, в 21:45 у дома № 32Б на улице Советской эндуро, который вел подросток, столкнулся с «Ладой-Приорой» под управлением 26-летнего мужчины.

«В результате происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в ГАИ Пензенской области.

По факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В конце июля на улице Ленинградской в Пензе (Западная Поляна) столкнулись мотоцикл «Минск», которым управлял 16-летний юноша, и «Лада-Приора» с 20-летним водителем. Мотоциклист и его 14-летний пассажир получили травмы.

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