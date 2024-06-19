На М-5 в Бессоновском районе вспыхнула фура со спичками

19.06.2024 | 17:12

Днем в среду, 19 июня, на трассе М-5 в Бессоновском районе опрокинулась и загорелась фура. Сигнал о пожаре поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 13:51.

ЧП случилось на 663-м километре федеральной автодороги и привлекло внимание множества автомобилистов, которые стали делать фото и видеозаписи.

Как оказалось, фура везла спички.

«В результате пожара машина выгорела полностью. На ликвидацию последствий привлекалось 3 единицы техники и 7 человек личного состава», - уточнили в пресс-службе управления.

Никто из людей не пострадал, по факту ЧП сейчас проводится проверка.

Источник фото № 2 - группа «Подслушано в Кузнецке».