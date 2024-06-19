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Происшествия

На М-5 в Бессоновском районе вспыхнула фура со спичками

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Днем в среду, 19 июня, на трассе М-5 в Бессоновском районе опрокинулась и загорелась фура. Сигнал о пожаре поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 13:51.

ЧП случилось на 663-м километре федеральной автодороги и привлекло внимание множества автомобилистов, которые стали делать фото и видеозаписи.

На М-5 в Бессоновском районе вспыхнула фура со спичками

Как оказалось, фура везла спички.

«В результате пожара машина выгорела полностью. На ликвидацию последствий привлекалось 3 единицы техники и 7 человек личного состава», - уточнили в пресс-службе управления.

Никто из людей не пострадал, по факту ЧП сейчас проводится проверка.

Источник фото № 2 - группа «Подслушано в Кузнецке».

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Источник — фото № 1 и видео группы «Сова Пенза авто»
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