В Пензе из пожара на улице Тепличной спасли ребенка

28.06.2024 | 20:53

Вечером в пятницу, 28 июня, в Пензе случился еще один пожар. По словам очевидцев, возгорание произошло в доме № 39 на улице Тепличной.

Кадры с места ЧП оперативно появились в Сети. На них видно, что из квартиры, расположенной на третьем этаже девятиэтажки, идет дым.

На место прибыли пожарные, они подставили к окну лестницу, один из спасателей взобрался по ней, сорвал москитную сетку и взял ребенка.

«Ребенка оттуда спустили», «Наверное, девочка одна была дома», «Непонятно, пожар или задымление», - написали пользователи в чате «Ближняя Веселовка».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что сообщение о пожаре на улице Тепличной поступило в 20:10. Там выгорела кухня площадью 10 квадратных метров. Спасен 1 ребенок, эвакуировано 15 человек.

Ранее в этот же день на улице Ключевой пламя уничтожило жилой дом и повредило соседнее строение. Никто из людей не пострадал, из огня спасен 1 человек.