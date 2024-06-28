Сетевое издание|18+|Пятница|28 июн 2024|22:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензе из пожара на улице Тепличной спасли ребенка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вечером в пятницу, 28 июня, в Пензе случился еще один пожар. По словам очевидцев, возгорание произошло в доме № 39 на улице Тепличной.

Кадры с места ЧП оперативно появились в Сети. На них видно, что из квартиры, расположенной на третьем этаже девятиэтажки, идет дым.

На место прибыли пожарные, они подставили к окну лестницу, один из спасателей взобрался по ней, сорвал москитную сетку и взял ребенка.

В Пензе из пожара на улице Тепличной спасли ребенка

«Ребенка оттуда спустили», «Наверное, девочка одна была дома», «Непонятно, пожар или задымление», - написали пользователи в чате «Ближняя Веселовка».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что сообщение о пожаре на улице Тепличной поступило в 20:10. Там выгорела кухня площадью 10 квадратных метров. Спасен 1 ребенок, эвакуировано 15 человек.

Ранее в этот же день на улице Ключевой пламя уничтожило жилой дом и повредило соседнее строение. Никто из людей не пострадал, из огня спасен 1 человек.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото и видео из чата «ЖК «Ближнаяя Веселовка»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте