На улице Ключевой огонь уничтожил жилой дом, спасен человек

28.06.2024 | 18:50

Вечером в пятницу, 28 июня, на улице Ключевой в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 16:28.

Пламя уничтожило жилой дом размером 10х10 метров и повредило соседнее строение. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

На тушение пожара выезжал 21 человек личного состава, были задействованы 4 спецмашины, уточнили в пресс-службе управления.

Никто из людей не пострадал, из огня спасен 1 человек.

По факту произошедшего проводится проверка, во время которой установят причину и все обстоятельства пожара.