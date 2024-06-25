Сетевое издание|18+|Вторник|25 июн 2024|16:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

Трагедия на 666-м километре трассы М-5: новые кадры

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Появились новые подробности смертельного ДТП, случившегося в Бессоновском районе во вторник, 25 июня.

Трагедия на 666-м километре трассы М-5: новые кадры

Ранее в ГАИ рассказали, что, по предварительным данным, в 6:10 столкнулись автомобили «Газель» под управлением 45-летнего мужчины и Renault Symbol, за рулем которого находился 63-летний шофер.

Трагедия на 666-м километре трассы М-5: новые кадры

Водитель Renault скончался на месте от полученных травм. Его тело пришлось извлекать специалистам.

Трагедия на 666-м километре трассы М-5: новые кадры

«Спасатели во взаимодействии с сотрудниками ФПС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело погибшего водителя легкового автомобиля, извлекли его и передали представителям полиции», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Трагедия на 666-м километре трассы М-5: новые кадры

В Госавтоинспекции уточнили, что водитель автомобиля «Газель» после оказания медицинской помощи был отпущен.

Автомобилистов просят быть осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. При наступлении признаков утомления следует немедленно прекратить движение и двигаться дальше только после отдыха.

Фото № 4 - ГБУ «ППСЦ».

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — кадры 1, 2, 3 Пензенской Госавтоинспекции
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте