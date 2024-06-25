Трагедия на 666-м километре трассы М-5: новые кадры

25.06.2024 | 15:45

Появились новые подробности смертельного ДТП, случившегося в Бессоновском районе во вторник, 25 июня.

Ранее в ГАИ рассказали, что, по предварительным данным, в 6:10 столкнулись автомобили «Газель» под управлением 45-летнего мужчины и Renault Symbol, за рулем которого находился 63-летний шофер.

Водитель Renault скончался на месте от полученных травм. Его тело пришлось извлекать специалистам.

«Спасатели во взаимодействии с сотрудниками ФПС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело погибшего водителя легкового автомобиля, извлекли его и передали представителям полиции», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

В Госавтоинспекции уточнили, что водитель автомобиля «Газель» после оказания медицинской помощи был отпущен.

Автомобилистов просят быть осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. При наступлении признаков утомления следует немедленно прекратить движение и двигаться дальше только после отдыха.

Фото № 4 - ГБУ «ППСЦ».