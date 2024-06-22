Пожарные эвакуировали из дома на улице Совхоз-Техникум 25 человек

22.06.2024 | 10:38

Вечером в пятницу, 21 июня, в Пензе случился пожар на 7-м этаже 9-этажного дома на улице Совхоз-Техникум.

Фото и видео с места событий появилось в одном из городских телеграм-каналов.

«Дома была одна девочка. Ее в итоге вывели. Пострадавших нет», - сообщила местная жительница.

В главном региональном управлении МЧС ообщили более подробную информацию.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 19:52. На тушение огня привлекалось 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

Спасатели эвакуировали из подъезда 25 человек.

«Выгорела кухня на площади 20 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», - рассказали в пресс-службе ведомства.