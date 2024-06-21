В Каменке ребенок провалился в технический колодец

21.06.2024 | 14:19

На улице Белинской в Каменке 10-летний мальчик провалился в технический колодец, расположенный около теплотрассы, и не мог самостоятельно выбраться.

На помощь ребенку пришла дознаватель линейного отдела полиции Марина Юдина. Она возвращалась домой со службы, когда услышала детский крик. Увидев, что мальчик застрял между бетонными плитами, попыталась достать его самостоятельно.

«Ребенка сложно было ухватить из-за его невысокого роста. А когда удавалось, то руки скользили и вытащить его не получалось. Я увидела прохожего и попросила его помочь. Гражданин опускался вниз к мальчику, я в это время держала его, чтобы они оба не упали», - рассказала Марина Юдина.

Когда мальчика наконец достали, сотрудница полиции попросила собравшихся у теплотрассы детей найти его мать, а сама тем временем вызвала скорую помощь, сообщив, что у несовершеннолетнего рана за ухом и обильная кровопотеря.

«По наставлению медработников она оказала помощь пострадавшему. К моменту прибытия бригады пришла мать ребенка. После осмотра его направили вместе с мамой в областную детскую больницу им. Н. Ф. Филатова, где оказали квалифицированную медицинскую помощь», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Мать мальчика уточнила, что у сына диагностировали глубокую рваную рану и сотрясение. Она выразила огромную благодарность всем, кто помог ее ребенку, попавшему в беду.