В полиции рассказали, кто разгромил магазин в Кузнецке

13.01.2024 | 21:04

Дебош в магазине на улице Леваневского в Кузнецке устроил 44-летний горожанин. Инцидент произошел 10 января.

Сообщение о том, что мужчина опрокидывает стеллажи с алкогольной продукцией, поступило в дежурную часть в 22:30. По адресу выехали сотрудники полиции. Они задержали мужчину, имевшего признаки алкогольного опьянения, и доставили в отдел полиции.

Гражданин пояснил, что пришел в торговый зал, так как был недоволен увольнением своей дочери.

«По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Пока же на нарушителя общественного порядка составлен административный протокол за мелкое хулиганство.