В Пензе разыскивают водителя, сбившего женщину на Спартаковской

28.02.2024 | 10:53

Госавтоинспекция просит пензенцев помочь в поиске водителя, из-за которого пострадала 69-летняя женщина. Автомобилист наехал на пенсионерку в Ахунах и скрылся.

По предварительным данным, авария случилась 21 февраля в 12:15 на улице Спартаковской, напротив дома № 36а.

«В результате происшествия женщина получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена», - сообщили в УГИБДД областного УМВД РФ.

Свидетелей и очевидцев аварии просят позвонить по номерам 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее в Пензе водитель сбил подростка на улице Московской и скрылся. Автомобилиста тоже разыскивают.