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Происшествия

Момент жесткого ДТП на Бауманском путепроводе попал на видео

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В сети появилось видео момента ДТП, которое случилось в четверг, 28 марта, на улице Терновского в Пензе - на въезде на Бауманский путепровод, рядом с пересечением с Токарной.

ГАЗ столкнулся с панелевозом и опрокинулся.

На записи видно, что грузовой автомобиль-платформа стоял в первой полосе, когда в него на полном ходу въехал ГАЗ.

«Как же так-то, вроде никто не мешал перестроиться да тормоза не отменял», «Отвлекся в телефон», «Видать, не выспался водитель и не заметил», - поделились пензенцы мнениями в комментариях.

По информации УГИБДД областного УМВД РФ, люди в аварии не пострадали - только транспортные средства.

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Источник — фото и видео «Сова Пенза Авто»
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