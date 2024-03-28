Момент жесткого ДТП на Бауманском путепроводе попал на видео

В сети появилось видео момента ДТП, которое случилось в четверг, 28 марта, на улице Терновского в Пензе - на въезде на Бауманский путепровод, рядом с пересечением с Токарной.
ГАЗ столкнулся с панелевозом и опрокинулся.
На записи видно, что грузовой автомобиль-платформа стоял в первой полосе, когда в него на полном ходу въехал ГАЗ.
«Как же так-то, вроде никто не мешал перестроиться да тормоза не отменял», «Отвлекся в телефон», «Видать, не выспался водитель и не заметил», - поделились пензенцы мнениями в комментариях.
По информации УГИБДД областного УМВД РФ, люди в аварии не пострадали - только транспортные средства.
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