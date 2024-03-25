В Пензе 19 человек госпитализировали с травмами из-за гололеда

25.03.2024 | 10:34

На минувшей неделе в Пензе выросло число жертв гололеда. Помощь медиков потребовалась 375 горожанам (с 11 по 17 марта было 338).

273 человека обратились в травмпункт на улице Пионерской, 4, еще 102 пациента с характерными повреждениями поступили в приемник стационара им. Г. А. Захарьина.

19 пострадавшим потребовалась госпитализация.

«Согласно статистическим данным, количество обратившихся за помощью в травматологический пункт остается пока на высоком уровне», - констатировали в больнице № 6.

По прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе в регионе сохранятся ночные заморозки -1…-5 градусов), а днем воздух будет прогреваться до +5…+10.