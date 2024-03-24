На предстоящей неделе в регионе ожидается температура до +13

24.03.2024 | 16:08

В ночь на понедельник, 25 марта, в Пензенской области местами ожидается дождь. Температура воздуха -3…+2 градуса.

Такой прогноз для жителей региона сделали синоптики Приволжского гидрометеоцентра.

Утром в понедельник около +1 градуса, переменная облачность. Днем преимущественно без осадков, будет дуть южный ветер с порывами 8-13 м/с, термометр покажет +5…+10. Вечером около +6 градусов, пасмурно.

Как отмечают синоптики, погода на предстоящей неделе в регионе будет в большинстве дней пасмурной. Во вторник вероятен дождь, в четверг ожидается, что надолго выглянет солнце. Днем столбик термометра поднимется до +5…+10 градусов, ночью опустится до -1…-5.

В выходные возможны осадки, но прогнозируется дневная температура до +13.