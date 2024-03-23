УМВД: Информация о взрывчатке в пензенском автобусе - ложная

23.03.2024 | 14:55

В субботу, 23 марта, в пензенских пабликах распространилась информация, что в автобусе № 82с якобы найдено взрывчатое вещество.

«Всех пассажиров высадили, водителя отвезли в участок», - говорится в посте.

На опубликованных в Сети кадрах виден стоящий на улице Урицкого автобус. Рядом - микроавтобус полиции, к открытой двери которого подходит мужчина в сопровождении вооруженных силовиков.

В УМВД России по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что сведения о взрывчатке не соответствуют действительности.

«В автобусе был оставлен рюкзак с личными вещами. Его владельца уже нашли и вернули ему имущество», - уточнили в пресс-службе ведомства.