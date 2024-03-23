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УМВД: Информация о взрывчатке в пензенском автобусе - ложная

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В субботу, 23 марта, в пензенских пабликах распространилась информация, что в автобусе № 82с якобы найдено взрывчатое вещество.

«Всех пассажиров высадили, водителя отвезли в участок», - говорится в посте.

На опубликованных в Сети кадрах виден стоящий на улице Урицкого автобус. Рядом - микроавтобус полиции, к открытой двери которого подходит мужчина в сопровождении вооруженных силовиков.

В УМВД России по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что сведения о взрывчатке не соответствуют действительности.

«В автобусе был оставлен рюкзак с личными вещами. Его владельца уже нашли и вернули ему имущество», - уточнили в пресс-службе ведомства.

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Источник — видео «Новости Пензы и области»
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