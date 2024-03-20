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Происшествия

В Засечном девушка выжила после падения с 12-го этажа

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В среду, 20 марта, в Засечном девушка упала с 12-го этажа дома на улице Светлой. Она осталась жива, медики госпитализировали пострадавшую.

О ЧП в Сети сообщили местные жители.

«Сегодня около 5 утра на козырьке подъезда лежал выпавший (предположительно, из окна) подросток. Пострадавший был жив и кричал с просьбами о помощи. Чуть позже приехала скорая и забрала его», - рассказали они.

Инцидент сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД. В полиции уточнили, что сообщение о ЧП было получено в 9:37.

Пострадавшая - девушка 2003 года рождения. Она выпала с балкона общего пользования на 12-м этаже и оказалась на козырьке подъезда.

По факту случившегося проводят проверку.

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