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Происшествия

48-летний сердобчанин погиб при пожаре в квартире

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В Сердобске утром в воскресенье, 17 марта, произошел пожар, при котором погиб человек. ЧП случилось в квартире на улице Ленина.

Сообщение о возгорании на четвертом этаже дома спасатели получили в 7:34. На ликвидацию огня выехали 8 человек на трех спецмашинах.

Пламя уничтожило 10 кв. м комнаты. Пожарные обнаружили тело мужчины 1975 года рождения.

По предварительным данным, причиной ЧП стало курение в постели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

48-летний сердобчанин погиб при пожаре в квартире

По факту случившегося следователи начали проверку.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Фото 2 СУ СК РФ по области.

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Источник — фото ГУ МЧС России по области
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