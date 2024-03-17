48-летний сердобчанин погиб при пожаре в квартире

17.03.2024 | 12:18

В Сердобске утром в воскресенье, 17 марта, произошел пожар, при котором погиб человек. ЧП случилось в квартире на улице Ленина.

Сообщение о возгорании на четвертом этаже дома спасатели получили в 7:34. На ликвидацию огня выехали 8 человек на трех спецмашинах.

Пламя уничтожило 10 кв. м комнаты. Пожарные обнаружили тело мужчины 1975 года рождения.

По предварительным данным, причиной ЧП стало курение в постели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По факту случившегося следователи начали проверку.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Фото 2 СУ СК РФ по области.