На улице Добролюбова в Пензе сгорела баня

15.03.2024 | 19:59

В пятницу, 15 марта, на улице Добролюбова в Пензе случился пожар, привлекший внимание горожан.

Люди стали делиться в Сети фото и видео строения, горящего в частном секторе микрорайона ГПЗ, и высказывать опасения, что огонь перекинется на соседние дома.

В региональном ГУ МЧС России сетевому изданию «ПензаИнформ» уточнили, что сигнал о ЧП поступил в 17:47. Сгорела баня.

На месте работали 14 сотрудников МЧС, привлекалось 3 спецмашины. В 18:38 стало известно, что пожар ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. В обстоятельствах и причинах случившегося разберутся специалисты.