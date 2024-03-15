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Происшествия

На улице Добролюбова в Пензе сгорела баня

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В пятницу, 15 марта, на улице Добролюбова в Пензе случился пожар, привлекший внимание горожан.

Люди стали делиться в Сети фото и видео строения, горящего в частном секторе микрорайона ГПЗ, и высказывать опасения, что огонь перекинется на соседние дома.

В региональном ГУ МЧС России сетевому изданию «ПензаИнформ» уточнили, что сигнал о ЧП поступил в 17:47. Сгорела баня.

На месте работали 14 сотрудников МЧС, привлекалось 3 спецмашины. В 18:38 стало известно, что пожар ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. В обстоятельствах и причинах случившегося разберутся специалисты.

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Источник — фото и видео Татьяны, чат «ГПЗ-Онлайн»
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