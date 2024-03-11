Сетевое издание|18+|Понедельник|11 мар 2024|17:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

На улице Тернопольской в Пензе сбили 25-летнюю женщину

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вечером в субботу, 9 марта, на улице Тернопольской в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Предварительно установлено, что в 21:10 около дома № 16 37-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» сбил женщину 1998 года рождения. Пострадавшая получила травмы, ей потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Фото с места аварии в тот же вечер появилось в Сети. Очевидцы рассказали, что ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе, и уточнили: такое там происходит нередко.

Обсуждая событие, пользователи предложили два пути решения проблемы: либо вовсе убрать зебру в этом месте, либо установить светофор.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото группы «Пенза Новости»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте