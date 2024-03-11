На улице Тернопольской в Пензе сбили 25-летнюю женщину

11.03.2024 | 11:23

Вечером в субботу, 9 марта, на улице Тернопольской в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Предварительно установлено, что в 21:10 около дома № 16 37-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» сбил женщину 1998 года рождения. Пострадавшая получила травмы, ей потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Фото с места аварии в тот же вечер появилось в Сети. Очевидцы рассказали, что ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе, и уточнили: такое там происходит нередко.

Обсуждая событие, пользователи предложили два пути решения проблемы: либо вовсе убрать зебру в этом месте, либо установить светофор.