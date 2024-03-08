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Происшествия

В Белинском районе ДТП унесло человеческую жизнь

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В Белинском районе в ДТП с тремя машинами погиб человек. Авария случилась в четверг, 7 марта, на 132-м километре автодороги Тамбов - Пенза.

По предварительным данным, в 15:25 там столкнулись «Лада-Приора» с 41-летним водителем, Renault Premium с полуприцепом под управлением 50-летнего мужчины и грузовик 3010GD с 50-летним автолюбителем.

В Белинском районе ДТП унесло человеческую жизнь

В аварии погиб водитель отечественной легковушки. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

В Белинском районе ДТП унесло человеческую жизнь

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД областного УМВД.

Ранее в жестком ДТП с грузовиком на трассе под Мокшаном погибли два человека.

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Источник — фото группы «Сова Пенза авто»
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